По словам генерала, у России есть в большом количестве запасы советских боеприпасов и ракетных систем.

Украинский генерал Николай Маломуж рассказал, что происходит с запасами боеприпасов и ракет России. Действительно ли они истощаются, или все же потенциал для производства у страны-агрессора есть.

В интервью "Обозревателю" Маломуж напомнил, что РФ договорилась с Ираном о поставках ракет дальностью до 300 километров. Да и сама Россия производит ракеты, по его оценкам, за месяц она может производить их несколько сотен. Речь идет о Х-101, "Искандерах" и "Калибрах".

По словам генерала, у России есть в большом количестве запасы советских боеприпасов и ракетных систем. Да, они не очень точные, но все же это - угроза для Украины. Среди них - и переданные Украиной в рамках Будапештского меморандума.

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"На складах в РФ под открытым небом находится большое количество снарядов, ракет, которые за сорок лет не слишком хорошо хранились, не проверялись, не реабилитировались. Их также будут перебрасывать на фронт, несмотря на то, что они могут неэффективно использоваться. Так мы знаем примеры, когда ракеты, запущенные в Украину, падали на территорию России или не долетали до цели в Украине. Но это тоже боеприпасы, также угрозы, и это тоже проблема", — говорит Маломуж.

Кроме того, РФ частично будет пополнять запасы частично путем собственного производства, частично - путем покупки у союзников ракет и комплектующих к ним, в частности, китайской электроники. Они закупают электронику и в третьих странах, которые ее перепродают.

Ракетные запасы России

Из уст экспертов неоднократно звучали заявления о том, что у России заканчиваются запасы ракет. Но постоянные массированные ракетные атаки РФ на Украину свидетельствуют об обратном. Так, 5 декабря Россия ударила по Украине ракетами Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22, Х-59, Х-31П.

16 декабря 2022 года Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины. Всего было запущено 76 ракет, 60 из которых уничтожила украинская ПВО.

Запасы высокоточных ракет в России упали до критического уровня по многим показателям, однако оккупанты имеют еще много ракет С-300. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Военный эксперт Александр Коваленко, в свою очередь, подробно рассказал, какие ракеты еще могут производить в России, а какие - нет.

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