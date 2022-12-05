Представитель разведки подчеркнул, что украинские противовоздушная оборона и энергетики готовы.

Запасы высокоточных ракет в России упали до критического уровня по многим показателям.

Однако у оккупантов есть еще много ракет С-300. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы можем говорить о том, что весь мир видит очередной террористический акт, очередную террористическую атаку, подчеркиваю - на гражданскую мирную инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. И наибольшее поражение испытывают именно гражданские объекты и мирные жители", - подчеркнул Юсов.

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По его словам, РФ может усилить террор прифронтовых населенных пунктов, поскольку не может позволить себе регулярные атаки высокоточными ракетами.

"К сожалению, мы прогнозировали, что такая атака возможна. Украинские противовоздушная оборона и энергетики готовы. Ракет С-300 у россиян еще много, поэтому прифронтовые города - Запорожье, Херсон, Харьков, Сумская область могут сильнее страдать от террора, но мы справимся", - добавил представитель ГУР.

Ракетные атаки РФ

В понедельник, 5 декабря, Россия нанесла очередной ракетный удар по украинским городам. Это уже восьмая крупная атака на Украину.

В связи с очередной атакой посол США в Украине заявила, что Штаты предоставят Украине противовоздушную защиту и помощь в энергетическом секторе, чтобы Украина смогла ремонтировать гражданскую инфраструктуру.

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