Министерство обороны России опубликовало видео запуска ракет 5 декабря для массированного обстрела территории Украины.
Рашисты утверждают, что стреляли "по системе военного управления, объектам оборонпрома и связанным с ними объектам энергетики Украины".
Как известно, 5 декабря Россия запустила по Украине 70 ракет, более 60 из них сбили бойцы противовоздушной обороны Украины.
По информации Воздушных сил Украины, РФ запустила 38 крылатых ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты типа "Калибр", три ракеты Х-22, шесть управляемых авиационных ракет Х-59 и одну Х-31П.
Массированная ракетная атака России 5 декабря: что сообщалось
УНИАН писал, что днем 5 декабря Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину ракетами.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили о попадании российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанных с этим аварийных отключениях света в ряде регионов.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание на том, что Россия не смогла собрать унифицированную номеклатуру ракет для массированного удара. И это говорит о многом, уверен эксперт.