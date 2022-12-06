5 декабря РФ запустила по Украине 70 ракет.

Министерство обороны России опубликовало видео запуска ракет 5 декабря для массированного обстрела территории Украины.

Рашисты утверждают, что стреляли "по системе военного управления, объектам оборонпрома и связанным с ними объектам энергетики Украины".

Как известно, 5 декабря Россия запустила по Украине 70 ракет, более 60 из них сбили бойцы противовоздушной обороны Украины.

Видео дня

По информации Воздушных сил Украины, РФ запустила 38 крылатых ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты типа "Калибр", три ракеты Х-22, шесть управляемых авиационных ракет Х-59 и одну Х-31П.

Массированная ракетная атака России 5 декабря: что сообщалось

УНИАН писал, что днем 5 декабря Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину ракетами.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили о попадании российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанных с этим аварийных отключениях света в ряде регионов.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание на том, что Россия не смогла собрать унифицированную номеклатуру ракет для массированного удара. И это говорит о многом, уверен эксперт.

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