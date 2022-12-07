Обозреватель не ислючает, что осенью россияне расходовали неприкосновенный запас ракет Х-101.

Последняя массированная атака России 5 декабря в полной мере продемонстрировала растущий дефицит ракетного вооружения у россиян.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, этот дефицит вынуждает РФ залазить в неприкосновенный запас, а когда дефицитным становится неприкосновенный запас – вот это уже критический минимум.

"Если в предыдущие разы российские оккупационные войска старались унифицировано применять ракеты Х-101, то сейчас мы увидели просто сборную солянку из всего того ракетного вооружения, которое удалось накопить. Я не исключаю, что за время террористических актов и геноцида украинцев посредством осенних ударов по гражданским объектам и критической инфраструктуре, российские войска в первую очередь расходовали неприкосновенный запас Х-101. И вот тут мы подходим к тому моменту, когда накопление боекомплекта у россиян может составлять не в среднем до двух недель, а 3 или даже 4. Говорить о том, что этот момент наступил, рано, но он уже на горизонте, и это отчетливо видно", – уверен эксперт.

При этом он детально рассказал, какие ракеты еще могут производить в России, а какие – нет.

Ракеты Х-101, Х-55, Х-555

Как отметил Коваленко, со времен СССР боезапас таких ракет у России оставался весьма внушительный и превышал 1 тысячу единиц, однако это количество имело одну весьма негативную черту – форму хранения, которая не всегда была даже удовлетворительной.

"Само же производство этих ракет в России имеется, но имеет зависимость от иностранных комплектующих, полупроводников, микрочипов, микросхем. Получает Россия сейчас всё необходимое для их производства контрабандой. Таким образом, у имеющегося боекомплекта Х-101 России есть две проблемы – это мелкосерийное, даже штучное производство, зависимое от контрабанды микросхем и запасы ракет на складах, требующие не просто снятия с хранения и отправку в дело, а обслуживания и даже ремонта", – написал обозреватель.

Крылатые ракеты "Калибр"

По словам эксперта, проблематика этих ракет заключается исключительно в производстве, которое тоже зависит от контрабанды комплектующих: "Очевидно, что именно накоплением этого БК были заняты РОВ последние три месяца".

Ракеты Х-59

Производство таких ракет в России присутствует, но в основном базовой модификации, отметил Коваленко:

"Дальность поражения – 300 км, но точность и эффективная дальность зависят от погодных условий. Ракета неоднократно себя демонстрировала как, скажем так, не совсем точная. Массовое производство так же отсутствует".

Ракеты Х-22

Это советский анахронизм, производства которого в России нет и которые остались у россиян в ограниченном количестве, поскольку они растратили пригодные к применению запасы этих ракет за лето, уверен эксперт:

"Не исключено, что использованные 5 декабря три ракеты Х-22 – это непригодные к применению после снятия с хранения, прошедшие глубокие ремонтные, восстановительные работы".

Ракеты Х-31П

Противорадиолокационная ракета, которой явно пытались поразить РЛС либо иной элемент ПВО, однако неудачно, добавил Коваленко.

Напомним, 5 декабря Россия ударила по Украине ракетами Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22, Х-59, Х-31П.