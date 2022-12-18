До конца зимы - в начале весны угроза со стороны России может усилиться, прогнозирует экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005 – 2010 годах, генерал армии Николай Маломуж убежден, что в феврале-марте, когда Россия подтянет все резервы (до 200 тысяч мобилизованных), будет обострение ситуации на фронте.

Как пояснил генерал в интервью "Обозревателю", за это время РФ подтянет технику, вооружение, изготовит новые ракетные и артиллерийские системы. По его словам, на это все понадобится оккупантам около двух-трех месяцев.

"Таким образом, к концу зимы – началу весны угроза может усилиться. Но думаю, за это время Украина должна проводить очень активное наступление, несмотря на зиму – на Востоке, в частности", — говорит Маломуж.

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Также он заявил, что нужно планировать контрнаступательную операцию ВСУ на юге и на левобережье Херсонской области, в Запорожской области, в Мелитополе, в Бердянске. По его словам, нужно нейтрализовать все силы и средства противника, а затем провести комплексную операцию в разных точках, чтобы противник не смог сориентироваться.

"Это позволит не только нарушить фронт, но и начать развивать наступательные операции по всему югу, возможно, до Крыма".

Но все это необходимо делать как можно быстрее, пока Россия не оправится, не накопит силы, не подтянет огневые средства и дополнительные боеприпасы.

Разговоры о наступлении России зимой

Ранее в интервью изданию The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия пойдет в новое наступление для этого она готовит 200 тысяч резервистов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Кремль хочет оккупировать всю Украину уже в январе-феврале.

В свою очередь, советник офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует, что в течение ближайших 8 месяцев война в Украине не закончится.

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