Ракеты для Patriot и NASAMS: Зеленский сказал, чью подпись Украина ждет почти месяц

Он отметил, что речь идет о подписи министра обороны США.

Уже почти месяц мы ожидаем подписания министром обороны США Питом Хэгсетом соглашения о поставках ракет для систем Patriot и NASAMS. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на совещании министр обороны Украины, Главнокомандующий ВСУ и министр иностранных дел доложили о ситуации с поставками в Украину перехватчиков для ПВО, прежде всего Patriot.

"Работаем по нескольким направлениям: с Соединёнными Штатами, Европой и другими партнёрами, у которых есть запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, уже почти месяц ждем подписи господина Хегсета по ракетам для "Патриотов" и "Насамсов". Поручил еще раз обсудить это с американской стороной. Продолжаются переговоры и с другими странами", – сообщил Зеленский.

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Он также отметил, что обсудили и подготовку ко встрече "Рамштайн" в ноябре. По его словам, важно ускорить выполнение решений, которые уже некоторое время находятся на столе.

"Каждый пакет поддержки – это возможность защитить жизни людей", – отметил президент Украины.

Передача Украине ракет-перехватчиков для Patriot

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Пит Хегсет не одобрил передачу Украине крупной партии ракет-перехватчиков для Patriot.

Издание Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных писало, что на столе у Хегсета лежат контракты на поставку ракет-перехватчиков для Patriot Украине, однако он их не подписывает. Он подчеркнул, что за эти ракеты уже заплатили союзники Украины.

Украинские чиновники в беседе с журналистами охарактеризовали вероятную задержку в поставках ракет как еще один пример политического давления, которое может поставить под угрозу жизни мирных жителей. Они напомнили, что с помощью Patriot Украина защищает гражданское население от российских баллистических ракет, которые особенно трудно перехватить.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, Украина получает ракеты-перехватчики для Patriot по нескольким каналам. Одним из основных механизмов является "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL) НАТО, в рамках которого союзники Украины финансируют закупки оружия в США. Также Украина обращается за ракетами напрямую к странам, у которых они могут быть в наличии. Украинские посольства связываются с правительствами этих стран, чтобы выяснить имеющиеся запасы.

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