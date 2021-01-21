Законопроект предусматривает превращение концерна "Укроборонпром" в акционерное общество, подготовку предприятий ОПК к превращению в хозяйственные общества, превращение госпредприятий в хозяйственные общества.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно утвердил законопроект «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении.

Об этом во время брифинга сообщил глава комитета Александр Завитневич.

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«Это очень важная часть тех реформ, которые мы начали ещё полтора года назад. Все мы прекрасно знаем наше квазиминистерство «Укроборонпром», сколько там предприятий, какое там количество имущества, фондов и так далее. И все мы понимаем, как тяжело трансформировать то, что у нас стоит, все мы знаем пример предприятий, которые уже двадцать лет ничего не производят, а только отягощают концерн. Этот закон даст возможность очень ускорить трансформацию и сделать это в короткий срок», - сказал он.

Как добавил присутствовавший на брифинге глава ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев, законопроект должен стать основой трансформации госконцерна, поскольку даёт право корпоратизировать казенные предприятия, а также предприятия, которые находятся в процедуре банкротства. Также он прописывает процедуру превращения государственных предприятий в акционерные и другие общества, механизм высвобождения обремененных активов предприятий путём их замены равноценными.

«Законопроект предусматривает в первую очередь превращение самого концерна в акционерное общество, подготовку предприятий ОПК к превращению в хозяйственные общества, превращение хозяйственных обществ по отраслевому принципу, а также превращение государственных предприятий в хозяйственные общества – акционерные или общества с ограниченной ответственностью. Мы предусматриваем, что в рамках трансформации будут созданы два крупных холдинга с рабочим названием "Оборонные системы Украины", а также аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом», - сказал он.

Что этому предшествовало

3 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабинет министров согласовал его увольнение в связи с переходом на другую работу.

В тот же день Гусев заявил, что в 2021 году государственный концерн прекратит своё существование, а на его месте появятся холдинговые компании.

21 декабря 2021 года Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации госконцерна.

«Укроборонпром»

Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц