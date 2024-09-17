Отмечается, что агрессивная война России против Украины показала, насколько важна артиллерия на современном поле боя.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Украина получит еще 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Первые шесть единиц должны быть поставлены в течение двух месяцев, сообщает Stern.

"Я думаю, что шесть из них будут доставлены в течение следующих восьми недель", – приводит издание слова Бориса Писториуса.

Отмечается, что агрессивная война России против Украины показала, насколько важна артиллерия на современном поле боя. Немецкий министр отметил, что сухопутные войска "вряд ли способны действовать без эффективной и оперативной артиллерии".

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Оружие для Украины

Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16. Самолеты должны поступить до конца года, сообщил министр обороны страны Трольс Лунд Пульсен. При этом о каком количестве истребителей идет речь, он не уточнил.

Кроме того, Италия передаст Украине еще одну батарею SAMP/T для усиления украинской противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сказал, что это должно произойти в ближайшее время.

К тому же, Украина получит боевые разведывательные бронетранспортеры от Латвии. Речь идет о британских CVR(T). Из соображений безопасности, конкретное количество машин не уточняется.

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