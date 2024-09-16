Министр иностранных дел отметил, что это произойдет в ближайшее время.

В ближайшее время Италия усилит украинскую ПВО второй батареей Samp-T для защиты мирных жителей. Об этом объявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera, передает пресс-служба МИД Италии.

"Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения", - заявил Таяни.

Глава итальянского МИД отметил, что Украина не просила больше, чем Италия уже предоставляет. К тому же страна не имеет британского и американского оружия, в котором нуждается Киев.

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Таяни выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.

Военная помощь от Италии - что известно

Как писал УНИАН, во время саммита мира Антонио Таяни анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Также он пригласил президента Владимира Зеленского посетить Италию и заверил в постоянной поддержке со стороны его страны.

Кроме того, в начале мая министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщал, что его страна готовит новый пакет военной помощи Украине.

"Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", - отметил политик.

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