Такие закупки могут свидетельствовать об исчерпании аналогичных запасов в европейских странах.

В первой половине 2024 года немецкое правительство дало разрешение на продажу Катару оружия общей стоимостью 100 миллионов евро, большая часть из средств приходится на будущую поставку 12 самоходных артустановок RCH 155.

По информации издания BILD, Катар в свою очередь передал Германии половину из имеющегося перечня - 24 самоходные артустановки PzH 2000, которые по механизму "кругового обмена" передадут Украине после ремонта. Планируется, что первые шесть из этих САУ должны быть переданы Украине в конце 2024 года, остальные шесть установок - уже во второй половине 2025.

По мнению экспертов Defense Express, если Германии приходится выкупать оружие собственного производства у одной из стран Ближнего Востока, чтобы в дальнейшем поддерживать Украину, то это может свидетельствовать об исчерпании аналогичных запасов в странах Европы.

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"На этом фоне логичным выглядит поставить вопрос о том, а в каких еще странах могут быть теоретически доступны PzH 2000, которые в теории по разным схемам обмена могли бы быть высвобождены для Украины.Сразу подчеркнем, что в этих подсчетах мы учтем тот факт, что САУ этого типа нам уже передавали сама Германия, Италия, Нидерланды ну и собственно сам Катар; ну и кроме того, что хоть оператором PzH 2000 является также и Венгрия, но учитывая позицию этой страны на поставку вооружения для ВСУ там точно не стоит учитывать", - отметили аналитики.

Поэтому по подсчетам количество такого оружия в разных странах распределилось следующим образом:

Литва - 18 единиц PzH 2000;

Хорватия - 13 единиц PzH 2000;

Греция - 24 единицы PzH 2000;

Катар - 12 САУ PzH 2000;

Нидерланды - 27 САУ PzH 2000 на хранении.

"Отдельно отметим, что приведенные выше данные следует воспринимать только в теоретической плоскости. Потому что каждая передача оружия для Украины от стран-партнеров - это клубок из сложных решений, решение которых может занимать даже несколько месяцев и включать в себя сложные схемы взаимозачета", - подчеркнули в Defense Express.

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, уже скоро Италия передаст Украине вторую батарею Samp-T. По словам главы итальянского МИД Антонио Таяни, Украина не просила больше, чем Италия уже предоставляет.

"Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения", - сообщил политик.

Также сообщалось, что Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16. Сейчас количество не разглашается, однако известно, что Дания пообещала поставить стране в целом 19 самолетов.

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