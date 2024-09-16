Пока неизвестно, сколько именно самолетов получит Украина.

Украина до конца года получит очередную партию самолетов F-16 от Дании. Об этом заявил министр обороны страны Трольс Лунд Пульсен, передает издание DR.DK.

В начале августа он подтвердил, что Украина получила первый самолет. Сейчас количество не разглашается, однако Дания пообещала поставить стране в целом 19 самолетов.

"Во второй половине 2024 года Дания предоставит следующую партию истребителей F-16", - заверил министр в интервью Ritzau. Видео дня

По его словам, как в случае с первой поставкой F-16, для передачи этих истребителей не будет определено ни количества, ни конкретной даты.

"Это делается из соображений оперативной безопасности", - отметил Пульсен.

Истребители F-16 - последние новости

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии.

"F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии. Поблагодарил румынского коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО. Договорились продолжать сотрудничество. Планирую свой визит в Румынию", - заверил он.

В свою очередь издание Business Insider написало, что украинские F-16 будут иметь большую дальность удара, чем ATACMS. Это произойдет в том случае, если США отправят малозаметные ракеты AGM-158 или JASSM.

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