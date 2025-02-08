Самолеты были модифицированы, заметил Тительман.

На днях стало известно, что Украина получила от Франции первую партию истребителей Mirage 2000-5. Они помогут не только в перехвате российских ракет, заявил французский военный эксперт, специалист по аэронавтике Ксавье Тительман.

"Прежде всего, наши Mirage 2000 так же будут спасать жизни, как сейчас это делают около десятка F-16. Если вы посмотрите на уровень перехвата российских крылатых ракет начиная с июля, то он вырос на 20 процентов: с 60 процентов перехваченных ракет украинцы поднялись до 80 процентов", – пояснил он в комментарии "Укринформу".

Эксперт отметил, что главным преимуществом модифицированных истребителей Mirage 2000, которые были переданы Украине, является то, что они могут бить по целям дальнобойными ракетами Scalp и Storm Shadow. То есть теперь самолет получил "бомбардировочные возможности", которых не имел, находясь на вооружении французской армии.

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"Самолеты были модифицированы, чтобы быть способными запускать крылатые ракеты Scalp/Storm Shadow. Сегодня это могут делать только старые истребители Су-24... Поэтому тот факт, что Воздушные силы Украины теперь будут иметь более широкую базу, означает, что они приумножат свой ударный потенциал", – отметил Тительман.

По его мнению, если бы у Сил обороны Украины были такие возможности еще в 2022 году, украинское контрнаступление 2023 года могло бы завершиться успехом. Кроме того, это спасло бы сотни жизней и помогло избежать проблем в энергетике, которую методично обстреливает РФ.

"В тот день, когда мы сможем иметь украинский флот из 30-40-50 самолетов, они смогут делать больше. Тогда они смогут выходить и перехватывать российские самолеты, не давать им сбрасывать свои планирующие бомбы, которые приводят к страшным разрушениям", – резюмировал французский эксперт.

Mirage 2000 в Украине

6 февраля министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна поставила в Украину первые истребители Mirage 2000. Передачу этих самолетов Париж анонсировал в 2024 году. Министр добавил, что украинские пилоты прошли многомесячную подготовку во Франции и теперь будут помогать защищать небо над Украиной.

Позже прибытие первых истребителей Mirage 2000 подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что передача этих самолетов – это еще один шаг к укреплению украинской безопасности.

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