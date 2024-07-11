Таким образом будет гарантировано, что техника, в которой нуждаются украинцы на фронте, может быть изготовлена и доставлена рядом.

Дания профинансировала 18 украинских самоходных гаубиц (САУ) "Богдана". Они начнут поступать в ближайшие месяцы.

"Когда я был в Украине этой весной, чтобы посетить ряд предприятий оборонной промышленности в Киеве, я убедился в возможностях поддержки Украины путем приобретения непосредственно через украинскую оборонную промышленность. Таким образом мы гарантируем, что техника, в которой нуждаются украинцы на фронте, может быть изготовлена и доставлена рядом. Здесь артиллерийские орудия украинского производства играют центральную роль как пилотный проект", - сказал глава Минобороны Дании Лунд Поульсен, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, подобные заказы имеют очевидные логистические преимущества и способствуют развитию оборонной промышленности в Украине.

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"Я надеюсь, что больше стран будут следовать датской модели закупок в Украине. Способность украинцев производить вооружение больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас. Поэтому есть большой потенциал для подобных соглашений, чтобы производить больше оборудования в Украине и одновременно помочь построить оборонную промышленность в Украине", - добавил министр.

САУ "Богдана"

Как сообщал УНИАН, украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" - это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника". Она разрабатывалась в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу Министерства обороны Украины с февраля 2016 года.

"Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм.

Недавно она получила защиту от дронов.

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