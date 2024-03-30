Воинам пришлось искать варианты для сохранения техники.

47-я отдельная артиллерийская бригада показала самоходную артиллерийскую установку "Богдана" калибра 155 мм с защитой кабины от дронов.

Как сообщает пресс-служба бригады в Facebook, оккупанты не останавливают охоту за украинским вооружением, поэтому пришлось искать варианты для сохранения техники.

"Гениальные решения требуют гениальных мыслей, а наше настоящее требует именно такого подхода постоянно", - говорится в сообщении.

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В рамках проекта "Харконнен" бойцы создали систему защиты пушки от дронов-камикадзе. Как пишет "Милитарный", решетки установили на лобовую и верхнюю часть кабины, где находятся водитель и обслуга САУ, капот над двигателем и в месте перевозки 155-мм снарядов вместе с пороховыми метательными зарядами.

САУ "Богдана"

Как сообщал УНИАН, украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" - это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника". Гаубица разрабатывалась в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу Министерства обороны Украины с февраля 2016 года.

"Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм.

Изначально САУ строилась на шасси украинского КрАЗ-63221 6х6 со спаренной бронированной кабиной для размещения обслуживания боевой машины. В 2023 году впервые была представлена новая версия этой САУ на шасси чешской Tatra T815 8×8.

У нее автоматизированная система наведения на контроллерах Siemens siplus и SIMATIC HM. Управление зарядкой, наводкой и стрельбами может производиться как из кабины установки, так и снаружи. Также на ней имеются контейнеры, способные вместить от 20 снарядов.

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