Также от международных партнеров поступили дефицитные ракеты к имеющимся системам ПВО и новые современные зенитные комплексы.

В Украине уже производят по шесть самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц и планируется увеличение производства. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по результатам ежедневного селекторного совещания.

"Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его еще", - отметил глава государства.

Президент также сообщил о поставках критически важного оружия, которое предоставляют западные партнеры.

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"Продолжается выполнение важных оборонных договоренностей с нашими партнерами. Получили как дефицитные ракеты к имеющимся системам ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы. Благодарен нашим друзьям", - подчеркнул Зеленский.

Также он рассказал о работе украинского "зернового коридора". "Превысили отметку 7 млн тонн грузов", - сообщил Зеленский.

Чем является украинская САУ "Богдана"

Как сообщал УНИАН, украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" - это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника". Гаубица разрабатывалась в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу Министерства обороны Украины с февраля 2016 года.

"Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм.

Изначально САУ строилась на шасси украинского КрАЗ-63221 6х6 со спаренной бронированной кабиной для размещения обслуживания боевой машины. В 2023 году впервые была представлена новая версия этой САУ на шасси чешской Tatra T815 8×8.

У нее автоматизированная система наведения на контроллерах Siemens siplus и SIMATIC HM. Управление зарядкой, наводкой и стрельбами может производиться как из кабины установки, так и снаружи. Также на ней есть контейнеры, способные вместить от 20 снарядов.

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