Несмотря на свои недостатки, САУ "Богдана" имеет отличную точность.

Боевое крещение первой самоходной артиллерийской установки украинского производства "Богдана" состоялось во время битвы за остров Змеиный в 2022 году. Активно ее начали применять на поле боя уже в 2023-м. Командир установки Максим рассказал журналистам hromadske, как работает "Богдана" и в чем ее особенность.

По словам журналистов, подразделение одной из бригад ВСУ получило на вооружение эти колесные гаубицы два месяца назад. Бойцы фактически тестируют "Богдану 3.0", передают производителям свои отзывы, после чего они продолжают улучшать эту САУ "натовского" калибра.

"На этой версии подняли клиренс, чтобы она не цеплялась за пеньки, - это уже высокопроходимая машина. Водители довольны, что могут работать уже на таких образцах", - отметил Максим.

Также он обратил внимание и на камеры с ночным видением и специальную фару, с помощью которой можно ездить ночью и оставаться незаметными для российских беспилотников.

В издании напомнили, что завод в Краматорске начал разработку "Богданы" еще в 2016 году, а уже через два года ее первый раз показали на параде ко Дню Независимости. Однако серийное производство началось только после полномасштабной войны, ведь все время продолжалась судебная тяжба между заводом и Минобороны.

Благодаря изготовлению 155-калибровых пушек, решилось сразу несколько проблем, а именно свое производство позволяет ремонтировать и дорабатывать пушки в Украине. А благодаря стандартизации с образцами НАТО, можно использовать 155-миллиметровые снаряды от союзников и избегать редких на мировом рынке "советских" калибров, среди которых 122 мм и 152 мм.

Во время того, как стало известно, что Украина будет разрабатывать собственную САУ, специалисты размышляли над тем, какое будет шасси - гусеничным или колесным. Сейчас "Богдана" работает на колесах, а именно на чешском шасси Tatra, что на фронте имеет свои плюсы.

"Она может быстро отработать, переместиться, снова отработать. То есть она маневренная, а это защищает личный состав расчета. Мы можем подкрасться, отстреляться и быстренько свалить. Если бы это была "гусянка", так быстро не получилось бы", - отметил командир взвода Александр.

Отмечается, что одной из главных проблем "Богданы" первого поколения был процесс заряжания, ведь защитники должны были собственноручно поднимать, после чего заталкивать тяжелые снаряды и заряды в каморы пушки. Однако уже в улучшенной версии САУ имеет досылатель, который доставляет снаряды автоматически. По словам артиллеристов, эту составляющую нужно дорабатывать, ведь иногда лента может заклинить или не до конца доезжал снаряд, из-за чего сейчас военные продолжают заряжать "Богдану" самостоятельно, ведь так надежнее. Несмотря на недостатки, ключевым преимуществом, по мнению бойцов, является точность САУ.

"Уже во время большой войны она зарекомендовала себя как очень точное и надежное оружие. Изменения идут только к лучшему. Все мы понимаем, что во время активных боевых действий создать шедевр не получится. Шишки набиваем на поле боя", - отметил командир батареи Максим.

Также он попросил не называть украинскую гаубицу "CAESAR на минималках", ведь на фронте "Богдана" показывает себя не хуже.

Оружие для Украины: последние новости

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Великобритания присоединяется к поиску Patriot и других систем для Украины. Известно, что до этого с инициативой по поиску Patriot и других ЗРК для Украины выступала Германия - она возглавляет "коалицию ПВО", однако это оказалось не очень эффективно.

Также глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что ракеты Taurus, безусловно, облегчили бы ситуацию с оружием для Украины. По его словам, они бы помогли ВСУ в борьбе с армией РФ.

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