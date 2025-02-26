Для создания собственного ядерного оружия Украине понадобится от 5 до 7 лет, считает Роман Свитан.

Для Украины очень важно восстановить свой ядерный статус хотя бы косвенно, отметил полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV.

По его словам, в Европе есть несколько стран, в которых находится либо собственное, либо американское ядерное оружие.

"У Франции есть свое (ядерное оружие - УНИАН), до 300 боевых снарядов... У Великобритании также до 300 ядерных снарядов. У США более 5500 ядерных снарядов, часть из которых находится на базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах по программе ядерного обмена, в которую мы также могли бы вступить, если бы вступили в НАТО. Для нас очень важно восстановить свой ядерный статус хотя бы косвенно, вступив в такую программу", - рассказал Свитан.

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Он заявил, что для создания собственного ядерного оружия Украине понадобится от 5 до 7 лет. Однако, если договориться с Францией или Британией об обогащении имеющегося в Украине урана, этот процесс может занять 1,5-2 года.

"Есть проблемы в Европе - нехватка урана. Особенно после того, как Африка практически выдавила французские и американские войска. Французы там потеряли урановые шахты. Это мы можем заменить. У нас есть несколько урановых шахт. Весь процесс работает, мы могли бы свой уран передать Франции, Британии для его обогащения, получения ядерных зарядов. Поэтому, если было бы принято решение, мы могли бы восстановить свой ядерный статус, не выстраивая очень дорогой процесс обогащения урана. В режиме обмена могли бы работать", - добавил Свитан.

Ядерное оружие: важные новости

Накануне президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж готов использовать французские ядерные силы сдерживания для того, чтобы защитить Европу. Эти заявления прозвучали на фоне обвинений Дональда Трампа в сторону Европы.

Между тем журналисты Financial Times проанализировали, сможет ли Европа защитить себя без помощи США. По их мнению, главный вопрос здесь стоит именно в ядерном зонтике Вашингтона над Европой. По мнению экспертов, отсутствие у Европы тактического ядерного оружия создает "пробел в сдерживании", который Россия может использовать со своим собственным арсеналом.

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