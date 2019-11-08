Военных полностью вооружили современными радиолокационными станциями 35Д6 и 80К6 (фото)

В Минобороны заявили, что полностью выполнили заказ относительно радиолокационных станций.

Воздушные Силы и Сухопутные войска полностью вооружили радиолокационными станциями.

Об этом сообщает Армия.inform со ссылкой на комментарий представителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислава Шостака.

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В войска в течение года поступила продукция КП «НПК «Искра» — мобильные трехкоординатные радиолокационные станции 35Д6 и семейства 3D-радиолокаторов 80К6, а также наземная радиолокационная станция дальнего обнаружения П-18 «Малахит», которую производит НПП «Аэротехника-МЛТ».

Последняя – П-18 «Малахит» – крепится на шасси КрАЗ. Разработчику удалось улучшить характеристики обнаружения, автоматического сопровождения траекторий движения воздушных объектов. Станция обеспечивает прием данных от других РЛС. Радар может обнаруживать цели на расстоянии до 400 км, и те, что движутся со скоростью до 1000 м/с, и сопровождать до 256 из них.

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