Израиль впервые показал прототипы боевой машины будущего "в железе"

Башни и системы в боевых машинах новые, а в качестве базы использовали старый американский бронетранспортер М113.

Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры Министерства обороны Израиля впервые показало, как боевая машина будущего «Кармель» может выглядеть «в железе».

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Об этом сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd.

Отмечается, что речь идет не об одной машине, а о трех. Их создателями стали «Израильская авиационная промышленность» (IAI), «Рафаэль» и «Эльбит Маарахот». Башни и системы новые, а в качестве базы использовали старый американский бронетранспортер М113.

В основе представленной концепции лежат новейшие технологии, которые обеспечивают создание единой картины на 360 градусов, полученной на основе работы многочисленных датчиков.

В основе идеи «Эльбит» лежит применение системы Iron Vision: информация выводится на нашлемные дисплеи, как у современных летчиков-истребителей.

«Рафаэль» применила «стеклянную кабину»: экипаж получает информацию, отображенную по периметру боевого отделения.

Инженеры IAI намерены создать системы, которые будут выводить данные как на крупные панорамные дисплеи, так и на личные экраны операторов.

Примечательно, что во всех вариантах машины «Кармель» широкая автоматизация позволила сократить численность экипажа до двух человек. В специальных ячейках на крыше боевой машины могут находиться беспилотные летательные аппараты, которые можно будет запускать в случае необходимости.

Прототипы от компаний «Эльбит» и «Рафаэль» оснащены 30-миллиметровыми пушками, что роднит их с привычными боевыми машинами пехоты. Прототип от IAI не имеет пушки.

Предполагается, что боевая машина поступит на вооружение не ранее чем через семь лет.