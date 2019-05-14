В Украине презентовали новую бронемашину для ВСУ (фото, видео)
Львовский бронетанковый завод, входящий в состав "Укроборонпрома", разработал новую бронированную ремонтно-эвакуационную машину "Зубр".
Она создана для технического сопровождения танковых подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает DefenseExpress.
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"Зубр" разработан ЛБТЗ в 2018 году. Сейчас организуется проведение его определяющих ведомственных испытаний. Возможно, к концу этого года он будет допущен в эксплуатацию в ВСУ", — рассказал главный инженер завода Герман Сметанин.
Отмечается, что новый образец создан на базе советского танка Т-55. Также он может использовать как основу ходовую часть танка Т-54 или БТС-4.
По словам инженера, новая машина имеет 12-тонный кран-стрелу и 25-тонный тяговую лебедку, что обеспечивает эвакуацию поврежденной техники с поля боя.
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