В Украине презентовали новую бронемашину для ВСУ (фото, видео)

Возможно, к концу этого года "Зубр" будет допущен в эксплуатацию в ВСУ.

Львовский бронетанковый завод, входящий в состав "Укроборонпрома", разработал новую бронированную ремонтно-эвакуационную машину "Зубр".

Она создана для технического сопровождения танковых подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает DefenseExpress.

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"Зубр" разработан ЛБТЗ в 2018 году. Сейчас организуется проведение его определяющих ведомственных испытаний. Возможно, к концу этого года он будет допущен в эксплуатацию в ВСУ", — рассказал главный инженер завода Герман Сметанин.

Отмечается, что новый образец создан на базе советского танка Т-55. Также он может использовать как основу ходовую часть танка Т-54 или БТС-4.

По словам инженера, новая машина имеет 12-тонный кран-стрелу и 25-тонный тяговую лебедку, что обеспечивает эвакуацию поврежденной техники с поля боя.

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