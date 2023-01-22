Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два района сосредоточения оккупантов и два склада боеприпасов.

В течение суток украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 районы сосредоточения оккупантов и 2 склада боеприпасов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что в течение суток противник нанес пять авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетноый удар – по критической инфраструктуре в Запорожской области. Осуществил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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При этом в Генштабе предупредили, что угроза авиационных и ракетных ударов российских войск по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на Запорожском направлении российские оккупанты малыми группами до 10 человек штурмуют украинские позиции. На отдельных направлениях противник имел определенные частичные успехи, но в настоящее время все позиции восстановлены, противник отброшен на прежние свои позиции.

Между тем, Генштаб Вооруженных сил Украины потролил россиян за информацию о якобы "успехах" РФ на Запорожском направлении. В Генштабе отметили, что пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области, украинские воины спокойно и уверенно уничтожают вражескую технику и живую силу и занимают позиции противника.

А в Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что решающим временем в войне Украины с Россией будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано большое новое наступление РФ. При этом, новое нападение россиян на Киев со стороны Беларуси маловероятно.

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