Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов в кровавой захватнической войне против нашей страны.
За минувшие сутки ликвидировано еще 600 оккупантов, а общее количество убитых россиян, которые пошли против Украины с оружием, достигло 120 760.
Кроме этого, потери России в войне против Украины включают:
- танков ‒ 3145 (+5);
- боевых бронированных машин – 6268 (+12);
- артиллерийских систем – 2144 (+9);
- РСЗО – 445 (+2);
- ПВО ‒ 220 (+0);
- самолетов – 287 (+0);
- вертолетов – 277 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня –1892 (+1),
- крылатых ракет – 749 (+0),
- кораблей и катеров – 17 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4932 (+14);
- специальной техники – 193 (+0).
Потери России в войне против Украины - ключевые факты
На протяжении последних месяцев украинские воины ежедневно отчитываются об уничтожении сотен российских захватчиков. В этом месяце прогнозируют рекордные месячные потери врага - только в первой половине января было уничтожено более 9 тысяч захватчиков.
США оценивают потери оккупантов в "более ста тысяч личного состава". А в Офисе президента оценивали необратимые потери россиян (погибшие и раненые) в около 200 тысяч.
Аналитики Института изучения войны подсчитали, что Россия менее чем за год войны в Украине потеряла почти столько же личного состава, сколько США за восемь лет во Вьетнаме.