ВСУ “улучшили” еще несколько сотен российских оккупантов / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов в кровавой захватнической войне против нашей страны.

За минувшие сутки ликвидировано еще 600 оккупантов, а общее количество убитых россиян, которые пошли против Украины с оружием, достигло 120 760. 

Кроме этого, потери России в войне против Украины включают: 

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  • танков ‒ 3145 (+5); 
  • боевых бронированных машин – 6268 (+12); 
  • артиллерийских систем – 2144 (+9); 
  • РСЗО – 445 (+2); 
  • ПВО ‒ 220 (+0);
  • самолетов – 287 (+0); 
  • вертолетов – 277 (+0); 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –1892 (+1),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей и катеров – 17 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4932 (+14);
  • специальной техники – 193 (+0).

Потери России в войне против Украины - ключевые факты

На протяжении последних месяцев украинские воины ежедневно отчитываются об уничтожении сотен российских захватчиков. В этом месяце прогнозируют рекордные месячные потери врага - только в первой половине января было уничтожено более 9 тысяч захватчиков. 

США оценивают потери оккупантов в "более ста тысяч личного состава". А в Офисе президента оценивали необратимые потери россиян (погибшие и раненые) в около 200 тысяч.

Аналитики Института изучения войны подсчитали, что Россия менее чем за год войны в Украине потеряла почти столько же личного состава, сколько США за восемь лет во Вьетнаме.

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