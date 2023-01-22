Десятки боевых бронированных машин и артиллерийских систем врага превращены в металлолом.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов в кровавой захватнической войне против нашей страны.

За минувшие сутки ликвидировано еще 600 оккупантов, а общее количество убитых россиян, которые пошли против Украины с оружием, достигло 120 760.

Кроме этого, потери России в войне против Украины включают:

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танков ‒ 3145 (+5);

боевых бронированных машин – 6268 (+12);

артиллерийских систем – 2144 (+9);

РСЗО – 445 (+2);

ПВО ‒ 220 (+0);

самолетов – 287 (+0);

вертолетов – 277 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня –1892 (+1),

крылатых ракет – 749 (+0),

кораблей и катеров – 17 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4932 (+14);

специальной техники – 193 (+0).

Потери России в войне против Украины - ключевые факты

На протяжении последних месяцев украинские воины ежедневно отчитываются об уничтожении сотен российских захватчиков. В этом месяце прогнозируют рекордные месячные потери врага - только в первой половине января было уничтожено более 9 тысяч захватчиков.

США оценивают потери оккупантов в "более ста тысяч личного состава". А в Офисе президента оценивали необратимые потери россиян (погибшие и раненые) в около 200 тысяч.

Аналитики Института изучения войны подсчитали, что Россия менее чем за год войны в Украине потеряла почти столько же личного состава, сколько США за восемь лет во Вьетнаме.

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