Противник на Запорожском направлении потерял десятки пособников и немало БМП, отметили в Генштабе ВСУ.

Генштаб Вооруженных сил Украины потроллил россиян за информацию о якобы "успехах" РФ на Запорожском направлении - показал реальные потери России в Украине.

Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook показал видео "наступления" оккупантов на Запорожском направлении. На видео видно уничтоженную вражескую технику. "Уничтожены пять БМП (боевые машины пехоты - Ред.), вражеский танк и около 30 захватчиков", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области, украинские воины спокойно и уверенно уничтожают вражескую технику и живую силу и занимают позиции противника.

Видео дня

"Уничтожаем врага - приближаем нашу победу", - отметил Генштаб ВСУ.

Ситуация на Запорожском направлении - что надо знать

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что войска РФ на Запорожском направлении готовятся к долгосрочной обороне, несмотря на заявления о якобы "территориальных приобретениях".

Позже руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщил, что на этом направлении противник регулярно пытается малыми группами - до 10 человек - штурмовать позиции наших воинов.

В Генштабе ВСУ прогнозировали, что скоро россияне попытаются захватить левобережную часть Запорожской области и выйти на админграницу Донецкой области.

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