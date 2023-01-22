На Запорожском направлении противник не совершает масштабных наступательных действий, отметили в Силах обороны.

На Запорожском направлении российские оккупанты малыми группами штурмуют украинские позиции.

Имеют место регулярные попытки противника малыми группами, до 10 человек, совершать штурмовые действия наших позиций, об этом сказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона.

"Что касается Запорожского направления, то враг не осуществляет масштабных наступательных действий... ", - сказал Ерин.

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По его словам, ситуация на Таврическом направлении остается стабильно сложной. Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, инфраструктуры и логистических путей.

Он добавил, что на отдельных направлениях противник имел определенные частичные успехи, но в настоящее время все позиции восстановлены, противник отброшен на прежние свои позиции.

"Мы активно действуем и уничтожаем не только склады боеприпасов, но и средства поражения врага, артиллерийские и минометные установки, а также личный состав", - сказал Ерин.

Война в Украине - последние новости, которые надо знать

Как сообщал УНИАН, 12 января в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что вскоре враг попытается выйти на админграницу Донецкой области и захватить левобережную часть Запорожской области.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, российские войска на Запорожском направлении готовятся к долгосрочной обороне, несмотря на заявления о якобы "территориальных приобретениях".

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