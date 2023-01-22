На Запорожском направлении российские оккупанты малыми группами штурмуют украинские позиции.
Имеют место регулярные попытки противника малыми группами, до 10 человек, совершать штурмовые действия наших позиций, об этом сказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона.
"Что касается Запорожского направления, то враг не осуществляет масштабных наступательных действий... ", - сказал Ерин.
По его словам, ситуация на Таврическом направлении остается стабильно сложной. Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, инфраструктуры и логистических путей.
Он добавил, что на отдельных направлениях противник имел определенные частичные успехи, но в настоящее время все позиции восстановлены, противник отброшен на прежние свои позиции.
"Мы активно действуем и уничтожаем не только склады боеприпасов, но и средства поражения врага, артиллерийские и минометные установки, а также личный состав", - сказал Ерин.
Война в Украине - последние новости, которые надо знать
Как сообщал УНИАН, 12 января в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что вскоре враг попытается выйти на админграницу Донецкой области и захватить левобережную часть Запорожской области.
По мнению аналитиков американского Института изучения войны, российские войска на Запорожском направлении готовятся к долгосрочной обороне, несмотря на заявления о якобы "территориальных приобретениях".