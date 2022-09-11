Пилотаж российских летчиков намного ниже уровня пилотажа украинских, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов напомнил о воздушных боях над Киевом в начале широкомасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он рассказал на YouTube-канале.

"Есть даже видео воздушных боев, как наша воздушная авиация пыталась защитить город от российской авиации. Кстати тогда, я так понимаю, российская авиация впервые сталкивалась с воздушными боями, потому что пилотаж российских летчиков был намного ниже уровня пилотажа наших пилотов", – напомнил эксперт. Видео дня

По его словам, ВСУ успешно сбивала российские самолеты:

"Потери тогда были довольно ощутимы для российской авиации. По семь-девять самолетов в день они теряли за счет работы нашей ПВО и работы нашей истребительной авиации".

Потери России на войне в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российской армии по состоянию на 11 сентября составляют 52 тысячи 650 человек личного состава.

Также РФ потеряла:

танков – 2154 единицы,

боевых бронированных машин – 4617 единиц,

артиллерийских систем – 1263,

реактивных систем залпового огня – 311,

средств противовоздушной обороны – 162,

самолетов – 242,

вертолетов – 213.

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