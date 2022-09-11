Военный эксперт Олег Жданов напомнил о воздушных боях над Киевом в начале широкомасштабного вторжения России в Украину.
Об этом он рассказал на YouTube-канале.
"Есть даже видео воздушных боев, как наша воздушная авиация пыталась защитить город от российской авиации. Кстати тогда, я так понимаю, российская авиация впервые сталкивалась с воздушными боями, потому что пилотаж российских летчиков был намного ниже уровня пилотажа наших пилотов", – напомнил эксперт.Видео дня
По его словам, ВСУ успешно сбивала российские самолеты:
"Потери тогда были довольно ощутимы для российской авиации. По семь-девять самолетов в день они теряли за счет работы нашей ПВО и работы нашей истребительной авиации".
Потери России на войне в Украине
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российской армии по состоянию на 11 сентября составляют 52 тысячи 650 человек личного состава.
Также РФ потеряла:
- танков – 2154 единицы,
- боевых бронированных машин – 4617 единиц,
- артиллерийских систем – 1263,
- реактивных систем залпового огня – 311,
- средств противовоздушной обороны – 162,
- самолетов – 242,
- вертолетов – 213.