Украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки, 10 сентября, еще около 400 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, россияне также потеряли на украинской земле более восьми десятков единиц разнообразной техники.
В частности, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 11 сентября ориентировочно составили:
💀 личного состава - около 52650 (+400 за минувшие сутки) человек ликвидировано,
💀 танков - 2154 (+18 в сутки) единицы,
💀 боевых бронированных машин - 4617 (+33) единиц,
💀 артиллерийских систем - 1263 (+4),
💀 реактивных систем залпового огня - 311 (+0),
💀 средств противовоздушной обороны - 162 (+0),
💀 самолетов - 242 (+3),
💀 вертолетов - 213 (+1),
💀 БПЛА оперативно-тактического уровня - 902 (+4),
💀 крылатых ракет - 216 (+1),
💀 кораблей / катеров - 15 (+0),
💀 автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) единиц,
💀 специальной техники - 117 (+1).
В Генштабе добавили, что наибольшие потери российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях. Окончательные данные уточняются.
Как сообщал УНИАН, на юге страны ВСУ за минувшие сутки уничтожили три вражеских склада с боеприпасами и очередную понтонную переправу.
Также украинские военные уничтожили вражеские самолеты Су-25 и Су-34, вертолет Ка-52, два беспилотника и ракету.