Россияне также потеряли на украинской земле более восьми десятков единиц разнообразной техники.

Украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки, 10 сентября, еще около 400 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, россияне также потеряли на украинской земле более восьми десятков единиц разнообразной техники.

В частности, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 11 сентября ориентировочно составили:

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💀 личного состава - около 52650 (+400 за минувшие сутки) человек ликвидировано,

💀 танков - 2154 (+18 в сутки) единицы,

💀 боевых бронированных машин - 4617 (+33) единиц,

💀 артиллерийских систем - 1263 (+4),

💀 реактивных систем залпового огня - 311 (+0),

💀 средств противовоздушной обороны - 162 (+0),

💀 самолетов - 242 (+3),

💀 вертолетов - 213 (+1),

💀 БПЛА оперативно-тактического уровня - 902 (+4),

💀 крылатых ракет - 216 (+1),

💀 кораблей / катеров - 15 (+0),

💀 автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) единиц,

💀 специальной техники - 117 (+1).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях. Окончательные данные уточняются.

Как сообщал УНИАН, на юге страны ВСУ за минувшие сутки уничтожили три вражеских склада с боеприпасами и очередную понтонную переправу.

Также украинские военные уничтожили вражеские самолеты Су-25 и Су-34, вертолет Ка-52, два беспилотника и ракету.

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