Харьковское направление показало, что российский солдат не готов умирать за украинскую землю, отметил эксперт.

Контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении переросли в контрнаступление и уже выходят за пределы оперативного направления.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"У нас два направления, где мы контратакуем противника. По масштабам можно уже сказать, что контрнаступательные действия ВСУ на Харьковском направлении переросли в контрнаступление и уже выходят за пределы оперативного направления, то есть они приобретают больший масштаб, чем мы ранее предполагали", – заявил он. Видео дня

По словам эксперта, россияне несут колоссальные потери:

"На Харьковском направлении подразделения 3-й мотострелковой дивизии армии РФ остались без средств поддержки, а личный состав был в панике… Почему они так быстро отступают, потому что нам удалось создать ситуацию паники среди личного состава частей и подразделений российской армии".

Как добавил Жданов, Харьковское направление показало, что российский солдат не готов умирать за украинскую землю:

"Наконец-то они начинают понимать, что они тут делают и зачем они сюда вообще пришли. Как меняет мировоззрение российского солдата огневой налет нашей артиллерии и продвижение наших войск".

Напомним, ранее Жданов спрогнозировал, что контрнаступление ВСУ будет долгим и "скачкообразным".

Вас также могут заинтересовать новости: