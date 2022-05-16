Перед российскими оккупантами стоит не военная, а политическая задача, подчеркнул Жданов.

В боевых действиях на востоке Украины в ближайшее время возможен перелом, поскольку силы российского наступления не безграничны. Агрессия РФ в нашей стране в целом обречена на провал, поскольку ею командуют не военные, а политики.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт "Сегодня".

"РФ игнорирует все каноны военного искусства. Они наступательную операцию уже растянули на 5-ю неделю. И я так понимаю, что они будут наступать до последнего российского солдата на том же Северодонецком или Изюмском направлении. Почему? Потому что задача стоит политическая, а не военная", - объяснил Жданов.

Он отметил, что для ВСУ в этом есть и позитив, и негатив.

"Плохо - потому что мы вынуждены вести оборонительную операцию и для нас это сложно в плане удержания обороны и отбития атак России. Ну они же не безразмерные. Ну еще 3-4 дня активных наступательных действий, мы нанесем контрудар, собьем наступательный потенциал, а дальше что? Нужна оперативная пауза для создания резервов", - уверен военный эксперт.

Также Жданов указывает на важность битвы за дорогу Бахмут-Лисичанск, которая является "трассой жизни".

"Тут надо следить за двумя моментами. Первый - это попытки РФ форсирования реки Северский Донец. Если мы не допустим создания плацдарма и развития дальнейшего наступления от этой реки, то мы способны удержать трассу. И второй момент - это наш контрудар на Изюм. Если мы сможем сбить наступательный потенциал, то тогда не будет особой угрозы снабжения войск. У нас на сегодняшний день есть все шансы удержать оборону именно на этих участках. И не допустить прорыва российских войск", - заявил эксперт.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что оккупанты, вероятно, отказались от задачи завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области.