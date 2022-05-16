Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка.

Российские силы, вероятно, отказались от задачи завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны за 15 мая.

"Российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк в будущем, при этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области", - считают аналитики.

Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что приведет к более мелкому окружению украинских войск, чем предполагалось изначально.

"Неудачные попытки русских форсировать Северский Донец в районе Кременной могут сместить российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, а не проводить более широкое окружение по нескольким направлениям", - отмечают эксперты.

Российские силы также, вероятно, сокращают продвижение к Славянску из Изюма, возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там.

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Русские продолжают наступление в Восточной операционной зоне, хотя на север от Харькова уже перешли к обороне, чтобы не допустить прорыва ВСУ к российской границе.

Также противник на Авдеевском направлении отошел на старые позиции из-за больших потерь.

В то же время оккупанты намерены снова наступать остатками сил из-под Изюма. В настоящее время русские обстреливают из всех видов вооружения населенные пункты в области, которые пришлось оставить.

Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении, констатируют военные.

Всего в течение 15 мая украинские защитники отбили 17 атак врага на Донбассе; уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются.

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