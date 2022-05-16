Оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Довгенького, Русские Тишки, Терновой и Петровки на Харьковщине.

Враг готовится к наступательным действиям силами сосредоточенных в районе Изюма подразделений.

Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 6:00.

"На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход к государственной границе Украины. Враг ведет подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, на Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил, враг осуществляет доукомплектование и пополнение потерь.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгеньке, Русские Тишки, Терновая и Петровка (Харьковщина).

Противник вел воздушную разведку с помощью БпЛА "Орлан-10".

"На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил, осуществлял обстрелы наших подразделений с применением ствольной артиллерии и минометов. Силами обороны был нанесен удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется", - добавили в Генштабе.

Бои за Харьков: что известно

Несколько недель российские оккупанты вели активные наступательные действия на Харьковском направлении, однако не смогли преодолеть сопротивление ВСУ и начали постепенный вывод войск в Россию.

Институт изучения войны (США) констатировал проигранную русскими битву за Харьков. Сейчас артиллерия оккупантов уже не достает до областного центра.

14 мая стало известно о контрнаступлении ВСУ на Изюмском направлении. По данным мэра Харькова, украинским защитникам удалось отбросить врага по меньшей мере на 10 км.

Как сообщает Генштаб, на Харьковском направлении оккупанты перешли к обороне с целью не допустить выход украинцев на границу с Россией.

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