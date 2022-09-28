Россияне выпустили 5 управляемых авиационных ракет Х-59 из Су-35.

Зенитчики сбили 4 из 5 ракет, выпущенных вечером оккупантами по Днепропетровской и Запорожской областях

Об этом сообщили в воздушном командовании "Восток".

Как отмечается, во время ракетного удара противник применил 5 управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей.

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"Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка обезвредили 4 из них: 1 ракета сбита в Запорожской области, 1 - в Криворожском районе, еще 2 ракеты уничтожены в районе н.п. Синельниково", - говорится в сообщении.

Также председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил в своем Telegram-канале:

"Сегодня ПВО обезвредила ракеты, которые были запущены в направление Запорожье и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря нашим защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты".

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Как сообщал УНИАН, ранее в ПК "Восток" сообщили, что над городом Днепр сработали силы противовоздушной обороны.

После этого стало известно, что оккупанты атаковали ракетами Кривой Рог. Информацию о новом ударе подтвердил начальник военной администрации Кривога Рога Александр Вилкул.

На фоне агрессии РФ США и ЕС готовят новые санкции против Кремля. Белый дом готовится ввести санкции против российских финансовых учреждений и заблокировать платежную систему "Мир".

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