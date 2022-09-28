Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетной атаке на город.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Кривой Рог - ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул он.
Вилкул призвал ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.
В то же время над городом Днепр сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщило около 21:00 Воздушное командование "Восток".
"Днепр! Работает ПВО!", - отметило командование.
Атаки Кривого Рога: что известно
Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по дамбе в Кривом Роге - они могут быть направлены против дальнейшего наступления Вооруженных сил Украины. 14 сентября российские захватчики нанесли серию ракетных ударов по Кривому Рогу.
В понедельник вечером 26 сентября, российские оккупанты ударили ракетой по аэропорту в Кривом Роге.
"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно", - написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.