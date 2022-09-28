Александр Вилкул призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетной атаке на город.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Кривой Рог - ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул он.

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Вилкул призвал ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

В то же время над городом Днепр сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщило около 21:00 Воздушное командование "Восток".

"Днепр! Работает ПВО!", - отметило командование.

Атаки Кривого Рога: что известно

Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по дамбе в Кривом Роге - они могут быть направлены против дальнейшего наступления Вооруженных сил Украины. 14 сентября российские захватчики нанесли серию ракетных ударов по Кривому Рогу.

В понедельник вечером 26 сентября, российские оккупанты ударили ракетой по аэропорту в Кривом Роге.

"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно", - написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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