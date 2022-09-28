Белый дом готовится ввести санкции против российских финансовых учреждений и заблокировать платежную систему "Мир".

США и Европейский Союз готовятся ввести новые санкции против России. Речь идет о новом механизме контроля за импортом и экспортом из РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Предложенные санкции должны коснуться вип-чиновников Кремля, а также тех, кто является пособниками путинского режима. Кроме того, Запад хочет запретить импорт российских алмазов.

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Белый дом готовится ввести санкции против российских финансовых учреждений и заблокировать платежную систему "Мир".

Администрация Байдена также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT еще нескольких российских банков, а также расширение количества товаров, запрещенных к экспорту в Россию и введение санкций против нескольких российских компаний.

Восьмой пакет санкций против России: что известно

После псевдореферендумов ЕС решил ввести восьмой пакет санкций против РФ.

Среди ограничений рассматривается отключение от платежной системы SWIFT российского банка — "Газпромбанка". За такой шаг выступают Польша, Ирландия и балтийские страны.

Ограничение цен на нефть в пакет, скорее всего, не включат, потому что все еще обсуждаются детали.

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