В городе повреждены более 10 многоэтажных и частных домов, здание лицея, остановка транспорта, газопроводы и 6 линий электропередач.

Российские захватчики ночью трижды наносили удары по Никополю из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Русские всю ночь терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией... по Никополю ударили трижды. В городе повреждены более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопроводы и 6 линий электропередач", - отметил Резниченко.

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При этом вражеские снаряды оставили без света почти 8 тысяч семей. Как отметил глава ОВА, аварийные бригады энергетиков начнут работы как только минует угроза новых обстрелов.

Также выясняются последствия атаки в Марганецкой общине. На месте работают спасатели и полиция.

"Везде обошлось без пострадавших", - добавил глава ОВА.

Ситуация в Днепропетровской области - что известно

Российские войска с начала полномасштабной агрессии уже не раз обстреливали военные и гражданские объекты на Днепропетровщине, были жертвы, разрушения и пострадавшие. В последнее время под обстрелами вражеской артиллерии часто оказывается Никопольский район.

В середине сентября россияне нанесли ракетного удара по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры. Вследствие удара поднялся уровень воды в реке Ингулец, из-за чего ночью происходила эвакуация людей в двух районах города. Впоследствии водоснабжение Кривого Рога после атаки россиян стабилизировали.

Вечером 26 сентября российские оккупанты ударили ракетой по аэропорту в Кривом Роге.

За ночь с 26 по 27 сентября враг выпустил почти 90 снарядов по Днепропетровщине. В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, машины.

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