Президент заявил, что проблема России заключается в том, что ее никогда уже не будет воспринимать весь украинский народ.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Россия навсегда проиграла Украину.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения, опубликованного в Telegram.

"На юге и востоке нашей страны ситуация еще очень сложная, далекая от того, чтобы говорить о восстановлении. В оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российские военные продолжают террор против мирных жителей нашей страны, отыскивают всех, кто хоть когда-то был связан с украинской армией или государственными структурами. Оккупанты думают, что это им как-то упростит контроль над территорией, но они очень ошибаются", - подчеркнул Зеленский.

"Они обманывают сами себя. Проблема оккупантов не в том, что их не воспринимают какие-то активисты, ветераны или журналисты. Проблема России в том, что их не воспринимает и никогда уже не будет воспринимать весь украинский народ. Россия навсегда проиграла Украину, да и что там говорить, весь мир проиграла. Нигде уже ее не будут воспринимать", - заявил президент.

"А та жестокость, с которой российские войска пытаются завоевать Приазовье, Донбасс, Харьковщину лишь добивает даже минимальные шансы этих территорий и этих людей хоть когда-нибудь в будущем иметь любые связи с этим государством. Возможно где-то в России за жестокость и уважают, но в Украине за жестокость презирают и наказывают. И это обязательно", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский обратился с прямым призывом к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену признать Россию государством-спонсором терроризма.