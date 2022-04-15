Соответствующий запрос прозвучал во время последнего телефонного разговора между президентами Украины и США.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с прямым призывом к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену признать Россию государством-спонсором терроризма.

Как сообщает The Washington Post, признание государства спонсором терроризма является наиболее мощными и далеко идущими санкциями в арсенале США.

В частности, запрос Зеленского, о чем ранее не сообщалось, прозвучал во время недавнего телефонного разговора с Байденом, который сосредотачивался на многосторонних мероприятиях реагирования на вторжение России в Украину, согласно информации осведомленных источников.

В то же время, как сообщили источники, во время разговора Байден не обязывался относительно конкретных действий. Президент США сообщил украинскому коллеге, что готов изучить ряд различных предложений, чтобы оказать еще большее давление на Москву.

Как отмечает издание, даже во время Холодной Войны, Вашингтон воздерживался от такого признания Советского Союза, несмотря на поддержку Москвой групп, которые считались террористическими в 1970-х-1980-х годах.

Такая мера может иметь различные последствия, в том числе введение экономических санкций против десятка других стран, которые продолжают заниматься бизнесом с Россией, замораживание активов Москвы в США, в том числе недвижимость, и запрет для различных видов экспорта товаров двойного назначения.

С 1979 года администрации республиканцев и демократов у власти в Белом доме применяли признание государств спонсорами терроризма сдержанно, направляя такую политику только против небольшого количества государств-парий (которых все сторонились), где США имели ограниченные интересы.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский заявил, что Путин может применить ядерное или химическое оружие против Украины.