Глава государства подчеркнул, что без прогнозов четко знает как будет действовать украинская армия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не собирается прогнозировать, какие решения примет президент Российской Федерации Владимир Путин и чего ждать от российской армии, которая в большом количестве стянута к границам с Украины, а также на временно оккупированных Россией территориях в Крыму и на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые находятся в нашей стране с рабочим визитом.

В частности, у президента спросили о прогнозе, как будет развиваться ситуация и какие шаги со стороны РФ можно считать наиболее вероятными.

"Я думаю это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, что может быть, и какие шаги могут быть от Российской Федерации, от сепаратистов, от личных решений президента Российской Федерации, - я не могу сказать. Но я без прогнозов четко знаю, как будет действовать наша армия", - заявил Зеленский.

"Я прошу прощения, эти четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства буду знать только я и наша армия, и поверьте, мы ко всему готовы", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 февраля, Совет национальной безопасности и обороны из-за угрозы полномасштабного вторжения России поддержала введение чрезвычайного положения в Украине, теперь решение за Верховной Радой.

Угроза полномасштабного нападения России

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных. Согласно данным СМИ, их количество в течение последних недель только увеличилась вопреки заявлениям МО РФ о якобы отводе сил к местам постоянной дислокации.

Кроме того, в последние недели заметно обострилась ситуация на Донбассе. Провокации со стороны наемников Кремля участились после заявления Путина о признании "ЛДНР".

РФ уже официально согласовала использование регулярной армии за рубежом, то есть нескрываемую переброску войск РФ в ОРДЛО.

22 февраля Путин уточнил, что признает "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден, комментируя последние новости вокруг российско-украинского кризиса, отметил, что Вашингтон до сих пор верит в полномасштабную атаку РФ против Украины.

Президент США отметил, что "российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы".

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