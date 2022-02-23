По словам президента Украины, решение Германии остановить сертификацию газопровода должно стать необратимым.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что проект газопровода "Северный поток-2"должен быть полностью остановлен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Важным является решение Германии остановить сертификацию "Северного потока-2". Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием, оружием, которое уже используется против Украины, используется против всей Европы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров применить больше санкций против Российской Федерации после остановки сертификации газопровода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что санкции против России должны содержать полную остановку "Северного потока-2".

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