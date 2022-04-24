Президент также отметил, что это лишь вопрос времени, когда украинцы почувствуют, что такое уверенный мир, а всех депортированных вернут домой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это лишь вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такой справедливый ответ за совершенные ими преступления.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Сегодня для христиан восточного обряда была Великая суббота - день между распятием и воскресением. Похоже, что Россия застряла именно в таком дне на годы. В дни, когда смерть торжествует, бога якобы нет, но воскресение будет, жизнь победит смерть, правда победит любую ложь, а зло будет наказано. И России придется снова изучить эти истины", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что это лишь вопрос времени.

"Это лишь вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за совершенные ими преступления. Это лишь вопрос времени, когда мы сможем вернуть всех депортированных украинцев домой. Это лишь вопрос времени, когда все наши люди на всей нашей земле почувствуют, что такое уверенный мир", - подчеркнул он.

Напомним, Зеленский призвал верующих соблюдать комендантский час и идти в храмы уже утром.

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