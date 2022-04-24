Президент подчеркнул, что сейчас раскрываются новые факты о преступлениях оккупантов против мариупольцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил "фильтрационные" лагеря оккупантов с концентрационными лагерями, которые строили нацисты в свое время.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Раскрываются новые факты о преступлениях оккупантов против наших мариупольцев. Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей", - отметил президент.

По его словам, речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев.

Также фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений.

"Россия продолжает поддерживать деятельность и так называемых фильтрационных лагерей, в частности вблизи Мариуполя. Хотя, честно, название для них на самом деле другое - это концентрационные лагеря. Такие, которые строили и нацисты в свое время", - сказал Зеленский.

Он добавил, что выживших в этих лагерях отправляют дальше - на оккупированную территорию Украины и в РФ.

"Зафиксированы факты депортации наших граждан и в российскую глубинку, в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют в том числе и детей, надеясь, что они забудут, где их дом, откуда они. А они из Украины", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в ОП объяснили проведение пресс-конференции Зеленского в метро.

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