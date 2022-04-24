Президент поблагодарил каждому защитнику, каждой защитницы, которые дают украинцам безопасность и этой ночью перед Пасхой, и всегда.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал верующих этой ночью соблюдать комендантский час и идти в храмы уже утром.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Этой ночью будет действовать комендантский час. Прошу вас соблюсти это правило. Это важно с точки зрения безопасности. Но уже с пяти утра сможете посетить храмы в своих городах, городках, общинах. Там, где возможно провести службу. Прошу – только утром", - призвал президент.

Зеленский поблагодарил каждого защитника, каждой защитницы, которые дают украинцам безопасность и этой ночью перед Пасхой, и всегда.

"Которые обороняют государство. Которые борются за свободу украинцев. Вечная слава всем нашим воинам! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину", - подчеркнул он.

Напомним, в Пасхальную ночь по всей Украине действовать комендантский час. Начиная с 5:00 украинцы смогут посетить храмы своих городов. Отмечается, что желающие могут присоединиться к богослужениям онлайн.

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