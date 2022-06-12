Руководителем Лисичанской военной администрации назначен Валерий Шибик.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Лисичанскую городскую военную администрацию.

Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.

Согласно указу президент поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Луганской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации Лисичанска.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Офиса президента, руководителем Лисичанской военной администрации назначен Валерий Шибик.

Ситуация в Лисичанске:

По состоянию на начало июня ситуация в Лисичанске очень сложная, в городе разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек. Трасса Бахмут-Лисичанск под контролем украинских вооруженных сил, но под постоянными обстрелами оккупантов.

5 июня в Лисичанске в результате обстрела сгорел штаб гумпомощи.

Добраться из Северодонецка в Лисичанск невозможно.

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