Президент Украины Владимир Зеленский создал Лисичанскую городскую военную администрацию.
Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.
Согласно указу президент поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Луганской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации Лисичанска.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Офиса президента, руководителем Лисичанской военной администрации назначен Валерий Шибик.
Ситуация в Лисичанске:
По состоянию на начало июня ситуация в Лисичанске очень сложная, в городе разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек. Трасса Бахмут-Лисичанск под контролем украинских вооруженных сил, но под постоянными обстрелами оккупантов.
5 июня в Лисичанске в результате обстрела сгорел штаб гумпомощи.
Добраться из Северодонецка в Лисичанск невозможно.
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