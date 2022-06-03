В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои.

По состоянию на сегодня добраться из Северодонецка в Лисичанск почти невозможно.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика.

"Ситуация самая сложная, обстрелы постоянные, каждую минуту что-то прилетает, поэтому ситуация очень тяжелая. Добраться до Лисичанска из Северодонецка почти невозможно, потому что сейчас там идут ожесточенные бои, поэтому это почти нереально", - сказал он.

По его словам, на сегодня есть возможность свозить людям гуманитарную помощь и воду - их на месте раздают работники ГСЧС.

"Жизнь в городе такая - вышли, забрали гуманитарную помощь, набрали воды и сразу в укрытие. По городу передвижение отсутствует вообще", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российские войска во время ожесточенных боев зашли в Северодонецк 30 мая и по состоянию на 1 июня заняли 70% города. В Северодонецке не прекращаются ожесточенные уличные бои.

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