По словам обозревателя, дальнейшее развитие событий на передовой напрямую зависит от частоты и результативности такой "бавовны".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в мае украинские защитники уничтожили рекордное количество российской артиллерии за время полномасштабной войны.

В эфире телеканала FREEДОМ эксперт отметил, что в последнее время взрывы чаще раздаются в тылу врага на оккупированных территориях Украины – в частности, вблизи Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области.

"То есть глубоко тыловые временно оккупированные города становятся практически как в передовой зоне. А с чем это связано? Это связано с тем, что россияне явно смогли за нынешний период времени наладить логистику с поставками сил и средств именно через Мариуполь и через Бердянск, и таким образом обеспечивают свою южную группировку, поскольку один только Крымский мост, этот транзитный узел, временно оккупированный полуостров Крым не могут полностью обеспечить ту массу подразделений сил и средств, которые сконцентрированы сейчас на юге у оккупантов... Поэтому они решили гнать через Мариуполь и Бердянск, используя, кстати, в том числе и морские средства... И неудивительно, что сейчас там происходят эти процессы, взрывы регулярные, которые влияют, безусловно, на обеспечение российской оккупационной группировки", – подчеркнул Коваленко.

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По словам обозревателя, дальнейшее развитие событий на передовой направления зависит от частоты и результативности такой "бавовны". Он также упомянул "повышенное внимание" украинских военных к российской артиллерии.

"Май становится безусловным рекордсменом по количеству уничтоженной российской артиллерии. Это абсолютный рекорд вообще за весь период полномасштабной войны. И я так думаю, что это не просто так", – добавил Коваленко.

Потери России в Украине

С начала полномасштабной войны по состоянию на 29 мая 2023 года в Украине ликвидировано 207 030 российских захватчиков. Кроме того, враг потерял 3435 артиллерийских систем, 10 из которых – за прошедшие сутки. Российская армия также больше не применит 3801 танк, 7467 бронированных машин и тысячи единиц другой техники.

28 мая мощная "бавовна" произошла недалеко от Мариуполя. По словам советника мэра города, в Юрьевке ликвидировано 100 захватчиков, более 400 оккупантов получили различные ранения.

Кроме того, в Украине уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв". Его стоимость составляет около 4,5 миллиона долларов, и он является одним из самых современных и дорогих танков на вооружении оккупационных войск.

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