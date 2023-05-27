Некоторые процессы уже происходят, но подготовка к контрнаступлению займет довольно продолжительное время.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готовит почву для контрнаступления против российских оккупационных сил, и интенсивность боевых действий нарастает.

"Это сложный процесс, не вопрос одного дня, определенной даты или определенного часа. Это непрерывный процесс деоккупации. Некоторые процессы уже происходят, например, уничтожение линий снабжения или взрывы складов в тылу. Интенсивность нарастает, но это займет довольно продолжительное время", – сказал он в интервью британскому The Guardian.

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Подоляк прогнозирует, что по мере того, как контрнаступление будет набирать обороты, российские группировки, воюющие на стороне Украины, будут все чаще совершать рейды, подобные недавним операциям в Белгородской области РФ.

Контрнаступление Украины - что нужно знать

Весь мир замер в ожидании контрнаступления Украины. Сперва его анонсировали на весну, но на фоне неблагоприятной погоды и незавершенных поставок обещанного западными партнерами вооружения, сроки были перенесены.

В середине мая президент Владимир Зеленский анонсировал первые важные шаги контрнаступления, не называя сроков.

23 мая глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что у украинских сил уже есть необходимый минимум вооружения для контрнаступления. А СМИ вскоре сообщили, что погода наконец становится благоприятной для проведения военных операций.

В Офисе президента отмечали, что контрнаступление Украины будет состоять из нескольких этапов.

Сегодня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный намекнул на начало контрнаступления, заявив, что "пришло время вернуть то, что принадлежит нам".

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