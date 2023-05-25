На Ставке он также заслушал доклады о текущей ситуации на фронте и противодействии российским оккупантам.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного главнокомандующего заслушал отчеты, в частности относительно тех возможностей, которые Россия собирается использовать против Украины. Глава государства подчеркнул, что наша страна "знает, чем отвечать".

В своем видеообращении президент отметил, что провел 24 мая первое заседание Ставки Верховного главнокомандующего после всех важных визитов, встреч и оборонных решений, "над которыми мы работали довольно долго, и вот получаем их во взаимодействии с партнерами".

"Сегодня на Ставке, как и всегда, заслушал отчеты командующих, главкома, руководителя ГУР относительно текущей ситуации на фронте, нашего противодействия оккупанту и тех возможностей, которые Россия собирается использовать против нас. Знаем, чем отвечать", – подчеркнул он.

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В частности, как отметил Зеленский, это касается ракетной угрозы и постоянного террора дронами-камикадзе.

"Сейчас Россия все чаще прибегает к так называемым комбинированным ударам – разные типы ракет, разные типы дронов. Спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим защитникам неба, нашей разведке – за то, что наша защита совершенствуется быстрее, чем Россия успевает менять свою тактику террора", – сказал президент.

Война в Украине: актуальные новости

24 мая Владимир Зеленский анонсировал изменение концепции развития авиации в Украине из-за перехода на новые типы самолетов. Речь идет, в частности, о создании новой организационной структуры, обучении пилотов и персонала, необходимой инфраструктуре и материально-техническом обеспечении.

Между тем в украинской разведке назвали цели, которые интересуют Силы обороны. Как отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, необходимо разрушить логистику оккупантов. При этом, по его словам, Керченский мост оставят россиянам для отступления.

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