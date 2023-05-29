В условиях относительного затишья на фронте темпы демилитаризации России остаются высокими.

Общие боевые потери российской армии в Украине с начала вторжения уже составили около 207 030 человек. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 430 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

Также продолжается процесс принудительного разоружения российской армии. Вчера украинские защитники демилитаризовали:

4 танка (всего ‒ 3801),

11 боевых бронированных машин (7467),

10 единиц артиллерии (3435),

1 реактивную систему залпового огня (575),

2 установки противовоздушной обороны (331),

61 беспилотник оперативно-тактического уровня (3054),

15 автомобилей и автоцистерн (6207),

2 единицы специальной техники (453).

Война в Украине – последние новости

На фронте наблюдается относительное затишье по сравнению с предыдущими месяцами. За сутки враг атаковал всего 19 раз, но география атак несколько необычная. Так, впервые за долгое время россияне пошли в атаку на Шахтерском направлении – в районе Великой Новоселки, что к западу от Угледара.

Видео дня

Сегодня ночью враг атаковал Украину десятками дронов-камикадзе и крылатыми ракетами. Сбито не менее 40 воздушных целей, но это лишь предварительная информация. Падение обломков повлекло небольшие разрушения в частности в столичном регионе и в Одессе.

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