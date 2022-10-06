По словам президента, по результатам заседания Ставки ВГК приняты отчеты и утвержденные планы, которые точно порадуют украинцев.

Президент Владимир Зеленский анонсировал планы, которые порадуют украинцев и огорчат российских оккупантов.

Об этом он заявил в видеообращении в конце 224-го дня войны.

"Провел сегодня заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основной пункт повестки дня-это наше движение к освобождению всей украинской земли и все то, что необходимо для реализации нашей оборонной операции. Поставки оружия и боеприпасов, взаимодействие с партнерами, материальное обеспечение, противодействие новым видам вооружения, которое есть у оккупантов. Конечно, не могу разглашать конкретные вопросы, которые обсуждались ставкой. Но большинство докладов, принятые отчеты и утвержденные планы точно порадуют украинцев. И точно огорчат оккупантов", - заявил глава государства.

Видео дня

Он подчеркнул, что захватчики будут отвечать за все зло, которое нанесли Украине.

"Потому что за все их зло они будут отвечать. Отвечать перед нашим оружием, перед украинским судом и перед международным правом. Никто из них от этого не убежит", - заверил Зеленский.

Репарации России для Украины: детали

Президент Зеленский призвал мир поддержать резолюцию по обязательству России по выплатам репараций. По словам Зеленского, послевоенная справедливость просто невозможна без компенсации Россией Украине за все потери и разрушения.

Он подчеркнул, что Россия должна в полной мере заплатить за развязанные ею жестокость и разрушения.

"И хотя в случае с Россией это непросто, но вполне реально. Соответствующий порядок юридических шагов понятен. Мы можем представить его всем заинтересованным субъектам", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что все, кто изучал юриспруденцию, анализировали приговор Нюрнберга.

"И я уверен, что будет время, когда студенты, которые так же будут изучать право, смогут сравнить текст Нюрнбергского приговора с текстом того приговора, который будет принят специальным трибуналом по преступлению агрессии России против Украины. Но не только. Они также будут изучать и опыт компенсации Россией всех убытков, нанесенных этой войной", - подчеркнул Зеленский.

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