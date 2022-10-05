Украина готова предложить такой механизм возмещений на заседании Генассамблеи ООН в октябре.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество на заседании ООН в октябре поддержать резолюцию об обязательствах России по выплатам репараций за войну в Украине.

Об этом он сказал, обращаясь к участникам публичных дебатов "Война и закон" в Париже.

По словам Зеленского, послевоенная справедливость просто невозможна без компенсации Россией Украине за все потери и разрушения.

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"Уже сейчас, в октябре, мы предлагаем всем, кто ценит международное право, поддержать на заседании Генеральной ассамблеи ООН фундаментальную резолюцию. Резолюцию, которая подтвердит международно-правовое обязательство России по выплате репараций за эту войну и признает необходимость компенсационного механизма, через который такое обязательство может быть реализовано", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия должна в полной мере заплатить за развязанные ею жестокость и разрушения.

"И хотя в случае с Россией это непросто, но вполне реально. Соответствующий порядок юридических шагов понятен. Мы можем представить его всем заинтересованным субъектам", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что все, кто изучал юриспруденцию, анализировали приговор Нюрнберга.

"И я уверен, что будет время, когда студенты, которые так же будут изучать право, смогут сравнить текст Нюрнбергского приговора с текстом того приговора, который будет принят специальным трибуналом по преступлению агрессии России против Украины. Но не только. Они также будут изучать и опыт компенсации Россией всех убытков, нанесенных этой войной", - подчеркнул Зеленский.

Справка УНИАН: Мероприятие "Ночь права", которое инициировал председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус, проводится ежегодно 4 октября, в годовщину принятия французской конституции. Оно призвано помочь гражданам понять свои права. В этом году проводится четвертая "Ночь права", в рамках которой по всей Франции проходит более ста различных мероприятий, посвященных дискуссиям на тему "Война и право". В частности, обсуждается роль закона в противодействии войне, обеспечении правосудия, справедливости и ответственности и тому подобное.

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