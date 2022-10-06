Президент подчеркнул, что продолжается работа для того, чтобы подготовиться к зиме.

Президент Владимир Зеленский предупреждает, что зима будет сложной, но Украина готовится – накапливает газ, уголь и прочее, чтобы ее пройти.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении в конце 224-го дня войны.

"Днем провел очень предметное совещание по нашей подготовке к зимнему сезону. Мы полностью осознаем все риски. И знаем, что оккупанты тоже... готовятся к зиме. На всех уровнях власти прорабатываются сценарии, чтобы защитить людей. Мы говорим честно: зима будет сложной. Но чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все прочее, что необходимо", - отметил Зеленский.

Видео дня

Он подчеркнул, что продолжается работа для того, чтобы подготовиться к зиме.

"И важно, чтобы так же подготовленными к этому периоду подошли наши партнеры. Чем больше мы сделаем сейчас для того, чтобы приблизить мир, чем больше будет нашего сотрудничества и давления на Россию, то более безопасным может быть для нас всех в Европе этот зимний период", - сказал глава государства.

Он добавил, что, в частности, и об этом будет говорить завтра в своем выступлении на первом саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Праге.

Подготовка к отопительному сезону в Украине: что известно

Ранее Шмыгаль заявлял, что на начало октября в хранилищах будет накоплено 15,5 млрд куб. м газа. Также есть договоренности с Соединенными Штатами Америки о выделении 2 миллиардов кубометров газа.

Учитывая существенное падение потребления газа из-за войны, такого количества Украине должно хватить для прохождения умеренной зимы, без долгих морозных дней.

8 июня правительство создало штаб, который будет готовиться к отопительному сезону.

В Кабмине прогнозируют, что этот отопительный сезон станет самым сложным в истории Украины.

Председатель КГГА Петр Пантелеев отмечал, что зима 2022/2023 года для каждого киевлянина должна стать проверкой способности хранения тепла.